Costiera amalfitana, ecco il super yacht “Amadeus I”: tappa a Positano, poi Sorrento – VIDEO

Continua la sfilata di spettacolari yacht nelle acque di Positano. Da quando i confini sono stati parzialmente aperti durante questa fase di post emergenza sanitaria, hanno ripreso a fare capolino le splendide navi di lusso che ogni anno si palesano nelle acque della Costiera Amalfitana.

Ultimo arrivato uno yacht maltese chiamato “Amadeus I“. Si tratta di uno yacht di lusso di 44,7 metri, costruito da Timmerman e consegnato nel 2014. La sua velocità massima è di 13,8 k/h e vanta una velocità di crociera massima di 4000,0 nm a 10,3 nodi con potenza proveniente da due diesel Caterpillar 3412-E-DITA da 1440,0 CV motori. Può ospitare fino a 10 persone con 9 membri d’equipaggio.

Costruito con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, è dotato di un sistema di stabilizzazione ultramoderno per ridurre l’effetto di rollio e garantire il massimo comfort durante la vostra vacanza in charter.

Disponibile aria condizionata, connessione WiFi a bordo, idromassaggio sul ponte, stabilizzatori in corso, attrezzi da palestra, stabilizzatori all’ancora

La nave di lusso è diretta a Sorrento.