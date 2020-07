Costiera Amalfitana. Ecco i nuovi orari Sita in vigore dal prossimo lunedì. La società che gestisce il trasporto pubblico in Costiera Amalfitana, la Sita Sud, ha pubblicato i nuovi orari per l’estate 2020, in vigore dal prossimo lunedì 27 luglio, contenenti nuove corse quotidiane e festive aggiuntive.

A pressare per il potenziamento delle corse sono stati tutti i sindaci, per offrire ai cittadini un trasporto pubblico potenziato.

Ad essere potenziata, nello specifico, è stata l’autolinea Maiori-Tramonti-Nocera. Sono, inoltre, stati incrementati anche i collegamenti sulla tratta Amalfi-Maiori-Salerno e sull’Amalfi-Ravello-Scala.