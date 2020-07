Costiera amalfitana e sbarchi: è allarme assembramenti al Molo Masuccio di Salerno

«Effettivamente – ammette Francesco Messineo , segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale – abbiamo registrato un aumento di passeggeri rispetto al previsto. A partire da venerdì prossimo – assicura la società che gestisce il Punto mare prevederà una modalità di imbarco che tenga conto di corsie dove far transitare i viaggiatori e poi percorsi con i distanziamenti ». Diversa, invece, la situazione a bordo dei traghetti, per cui, ricorda Messineo, «dal 15 di luglio non è più in vigore l’ordinanza regionale che impone il distanziamento anche rispetto ai posti a sedere, quindi non c’è più quest’obbligo ». Le compagnie di trasporto dovrebbero però incentivare la prenotazione dei biglietti on line così da ridurre gli assembramenti una volta arrivati al porto. E non è nemmeno competenza dell’Autorità di Sistema vigilare e controllare sul rispetto delle norme anti-covid19 in porticcioli della Costiera come Positano dove all’imbarco – si sono registrati domenica gli stessi problemi del Masuccio salernitano con turisti assembrati in attesa dell’arrivo delle navi e quei pochi che avevano la mascherina la tenevano calata.

Ma c’è anche un ulteriore nodo che rileva il numero uno dell’Autorità portuale: «La Capitaneria – spiega – sta invitando continuamente a rispettare l’obbligo della mascherina a bordo ma, una volta sul traghetto, tutto dipende molto dal senso civico delle persone perché il personale non ha potere sanzionatorio e non può fare altro che invitare al rispetto delle regole». Dunque, chi viene sollecitato a mettere la mascherina decide di non obbedire, non c’è altro modo per far sì che lo faccia comunque.

Rispetto, invece, ai problemi legati ai servizi del Punto mare, Messineo assicura che anche in questo caso – a partire da venerdì prossimo «saranno riattivati tutti i servizi igienici ». Quest’anno, a differenza delle passate estati, ci sarebbe dovuta essere una sorta di svolta per l’accoglienza dei turisti dopo anni di degrado e di approssimazione. Invece, a causa della pandemia, hanno subito un rallentamento i lavori al pennello del porto e il punto d’imbarco non è stato allestito così come era stato programmato. Anche quest’anno, infatti ci sono pochi gazebo, servizi che funzionano a singhiozzo e praticamente nessun comfort pensato per i turisti. Unica attività aperta è un negozio di foulard ma non c’è altro eccetto la biglietteria.

