Costiera amalfitana di notte servono presidi. Da Positano ad Amalfi si invocano turni notturni alla polizia municipale come a Sorrento. Due episodi tutti e due di notte o alle prime luci dell’alba, entrambi di sabato, ma una sola voce da parte dei cittadini che invocano ronde e controlli sulla Divina.

C’è l’esempio di Sorrento dove, anche in collaborazione con gli imprenditori, con la polizia municipale si sono fatti dei turni notturni . Occorre un progetto, anche economico giustamente, per fare questo. In alcune località turistiche si sono attivate anche le ronde private, la vigilanza però può intervenire solo sulle proprietà, ma è già qualcosa.