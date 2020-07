Costiera al voto : Positano verso la sfida Guida / Cinque. Amalfi Milano / Del Pizzo. Maiori Capone contro Mammato e Gianpiero Romano

Costiera amalfitana al voto. Mancano 20 giorni alla presentazione delle liste, oramai ci siamo. Cominciamo con Positano, forse il comune più incerto, sul nome, della provincia di Salerno se non della Campania, unico senza ancora un nome di un candidato sindaco. Avevamo detto che entro il 5 agosto ci sarebbe stato oltre al nuovo parroco Don Danilo Mansi, anche il nome del candidato sindaco, e così sarà. Entro quella data, probabilmente prima, ci sarà il nome che dovrà succedere al sindaco Michele De Lucia nel gruppo dell’Alba della Libertà, e, come già più volte si è detto, dovrebbe essere l’assessore al Bilancio e all’ambiente Giuseppe Guida. Si aspetta di sapere la posizione di Francesco Fusco, attuale vicesindaco, che continuerebbe confermando il suo ruolo con deleghe importanti, da parte sua nessuna dichiarazione ufficiale, si parla di una possibile lista alternativa capeggiata da lui, ma sono solo voci di corridoio. Dall’altra parte pressioni su Domenico Marrone, che continua a dire no alla candidatura, si susseguono gli incontri fra le parti, molto attivo anche Giuseppe Fusco, ma sembra che si converga sul nome di Lorenzo Cinque, albergatore, ex assessore al turismo, che è stato l’unico in questi mesi a manifestare l’intenzione di candidarsi a sindaco, in alcuni incontri cruciali si è detto disposto a fare un passo indietro, ma sembra che le varie componenti contro il gruppo di De Lucia si convergano verso Cinque. E’ probabile dunque che per i primi giorni di agosto avremo i nomi degli sfidanti, come previsto da noi, con un paio di settimane, e ferragosto per il mezzo, per preparare liste e programmi. Ad Amalfi il clichè è Daniele Milano contro tutti, insomma dall’altra parte l’ex sindaco Del Pizzo, l’ex sindaco De Luca, l’ex candidato sindaco Giovanni Torre, con l’appoggio pure di Andrea Cretella, insomma un bello scontro. A Maiori tutte le opposizioni non hanno fatto la quadra con Lucia Mammato che comunque sembra rappresentare la minaccia maggiore per Antonio Capone, spuntano altre liste , Gianpiero Romano e i giovani. Anche qui ci sarà da aspettare qualche giorno per l’ufficialità. La politica, a volte, è come il poker, le carte si possono rimescolare.. staremo a vedere.