Costa di Amalfi e Sorrento su Il Corriere: “Positano e Sorrento per tradire, perdonare, ritrovarsi”

I redattori de Il Corriere hanno pensato bene di mettere a confronto storie d’amore, da tradimenti a perdono, fino al ritrovamento, paragonando Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi a Jackie Kennedy e Gianni Agnelli. Di seguito l’articolo.

Moda Positano

Ieri, erano i sandali «moda Positano» di cui la first lady fece la fortuna, le gite fra Punta Campanella e Sorrento sull’Agneta, la barca a vela dell’Avvocato e lei che rientra a Washington, alla Casa Bianca, richiamata d’imperio dal marito presidente. Era il 1962. Nel 2011, arriverà la conferma che in quell’estate in costiera Jackie tradì il consorte col rampollo italiano. Arriverà dalla viva voce della stessa Jacqueline, in un’intervista registrata con lo storico Arthur Schlesinger a patto che venisse pubblicata postuma. Quel lembo di terra a strapiombo sul mare e a cavallo fra i golfi di Napoli e Salerno — da un lato la penisola sorrentina, dall’altra, la costiera amalfitana — resta un luogo dove ogni sventatezza è possibile. Amare, perdonare, ritrovarsi. Vestirsi di niente ed essere divini.

Sorrento I modelli che hanno appena sfilato per Dolce e Gabbana, post Covid, a Milano, nel Campus dell’Istituto Clinico Humanitas, indossavano una collezione tutta di azzurro e figure geometriche ispirata all’Hotel Parco dei Principi di Sorrento, opera di Gio Ponti, inaugurata in quello stesso magico 1962 e ora appena ristrutturato. L’albergo nacque sui resti della dacia che doveva ospitare lo zar Nicola II, l’ultimo dei Romanov, che a Sorrento non arrivò mai. E ora i grandi e piccoli alberghi che pian piano riaprono è come se tutti aspettassero lo zar che non arriva. C’è Francesco De Gregori che prende il caffè al bar Riuccio sul porto, ma non si vedono i turisti dall’estero, non tutti quelli che nel 2018 rendevano Sorrento prima città del Sud per percentuale di visitatori stranieri (89,1 per cento secondo l’Istat). È un antico amore quello degli stranieri per la Penisola e per la costiera. Nel 1880, Richard Wagner compose il II atto del Parsifal fra Villa Rufolo a Ravello e l’Hotel Excelsior Vittoria a Sorrento, lo stesso dove passò gli ultimi giorni il tenore Enrico Caruso e dove Lucio Dalla scriverà Caruso, nella stessa stanza «dove il mare luccica» e che è ancora lì, uguale, col pianoforte del maestro. Qui, Lord Byron finì di scrivere il Lamento del Tasso. Ora, Sorrento riapre a fatica, ma riapre.