Costa d’Amalfi, spiagge libere: Atrani “ospita” i residenti di Tramonti, ma non la vicina Maiori

Emerge una strana geografia sulla disponibilità dei comuni della Costiera Amalfitana, che affacciano sul mare, a ospitare i residenti di altri comuni. Mentre Atrani, offre infatti i propri arenili ai residenti di Agerola, Scala e Tramonti, così come Ravello con Scala e Vietri sul Mare con la vicina Cava de’ Tirreni, non troviamo per i cittadini residenti nel comune di Tramonti l’accesso all’ampia spiaggia di Maiori.

Per molti anni si è sempre discusso di questa soluzione, ma non mai stata messa in pratica. Nonostante tutto, il post-Covid poteva essere il momento utile per sperimentare tale soluzione. L’altra faccia della medaglia in questo particolare periodo storico, è il doversi confrontare con una situazione in cui le spiagge si riempiono soprattutto nel fine settimana, mentre durante i giorni feriali il litorale maiorese è meta degli abitanti che vivono nelle immediate vicinanze.