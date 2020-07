Costa d’Amalfi e Cilento nel mirino dei clan salernitani: rifugi per latitanti e denaro

Sono in grado di rigenerarsi le organizzazioni criminali salernitane storicamente più radicate: nonostante i significativi successi operativi, conseguiti sul piano investigativo, processuale e ablazioni patrimoniali, come l’araba fenice rinascono dalle proprie ceneri. Vediamo cosa scrive Angela Trocini per il quotidiano Il Mattino in edicola oggi. Una capacità, come evidenziato dalla seconda relazione semestrale della Dia, confermata dalla presenza sul territorio di «indicatori tipici della presenza camorristica» e non da ultimo il «costante tentativo di assumere il controllo, diretto e indiretto, della vita politica e di conseguenza della gestione di importanti interessi economici». Le indagini, confluite nella relazione, avrebbero dimostrato che «rispetto ai sodalizi di più recente formazione, che spesso si impongono sul territorio solo per brevi periodi, i gruppi storici si sono inseriti con loro imprese di riferimento nel tessuto economico, dove hanno impiegato ingenti risorse».

E appare chiaro che uno dei settori più esposti alle infiltrazioni criminali sia quello degli appalti «ambito nel quale, di frequente, si saldano condotte illecite di soggetti mafiosi, amministratori e dipendenti degli Enti che bandiscono le gare». Fenomeno molto diffuso che trova terreno fertile anche in «atteggiamenti senza scrupoli di imprenditori che, in talune occasioni, anche al di fuori di qualunque complicità con gruppi camorristici, non esitano a porre in essere condotte corruttive per aggiudicarsi le gare. In alcuni casi il loro tentativo di aggirare le regole è stato arginato da chi ne ha denunciato i tentativi di corruzione, ma non è infrequente che le loro condotte illegali siano favorite da appartenenti alle istituzioni», come dimostrato da una serie di indagini che hanno caratterizzato il 2019.

È comunque il traffico e lo spaccio di stupefacenti approvvigionati da fornitori provenienti prevalentemente dall’hinterland partenopeo, con i quali i gruppi salernitani condividono anche altre attività illecite, che risulta una delle attività delinquenziali più diffuse in tutta la provincia anche perché «prioritario canale di finanziamento ed arricchimento» tanto che di frequente è movente di omicidi, consumati o tentati, riconducibili a contrasti per il controllo delle diverse «piazze» o per il mancato pagamento di partite di droga. E come accertato per la provincia di Napoli, anche il alcune zone del salernitano sono state individuate aree dove si coltivano droghe leggere (marijuana). E il porto commerciale di Salerno rappresenta un «punto di approdo per i traffici di stupefacenti, tabacchi lavorati esteri e merci contraffatte, che spesso fanno capo ad organizzazioni criminali non operative nella nostra provincia».