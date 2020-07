Costa d Amalfi, si ricomincia da Lettieri (Video)

#RICOMINCIAMOINSIEMESono stati mesi difficili, ma ci siamo stati vicini a vicenda. Ora è tempo di ricominciare, e non potevamo non ricominciare da lui..Capitan Lettieri è già pronto per indossare la nostra maglia, dopo aver firmato un’altro rinnovo.Insieme abbiamo scritto pagine importanti della storia di questa società, e tenteremo di scriverne altre, per poter portare sempre più in alto il nome della nostra terra.Ricominciamo… ma vogliamo ricominciare insieme a voi.#forzacostadamalfi #family #ricominciamoinsieme #ilcapitano #lettieri8 #wearecda

