Costa amalfitana: come volevasi dimostrare

Sono decenni che si reclama da più parti una maggiore e radicale cura per la salvaguardia del costone roccioso che sovrasta la statale 163, amalfitana, e per altri punti delicati e puntualmente si disattende , ci si disinteressa del grave problema

Frane d’inverno causa forti piogge, smottamenti, frane d’estate causa, forse, gli incendi, distacco di massi pericolosi e mai curati.

Ma in compenso, però, si progettano trafori, buchi e quanto altro di pericoloso e non di utile possa minare la già precaria stabilità della roccia., sempre a rischio degli inermi residenti. I quali, però, hanno una certa porzione di colpa, perché non usano l’arma in loro mani: non usano adeguatamente la matita per il voto.

Siamo certi se ci riusciamo e pensiamo a noi stessi senza che procacciatori di percentuali di guadagno ci possano condannare.

Siamo seri se ci riusciamo.