Coronvirus. Contagi in lievissimo calo: 379 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

Secondo quanto scritto dal quotidiano La Repubblica sulla base dei dati forniti dal bollettino giornaliero della Protezione Civile, sono 379 casi, in lievissimo calo dunque rispetto ai 386 di ieri.

Rimangono distribuiti su quasi tutta la Penisola i focolai e i contagi da importazione: scende la Lombardia, 77 casi contro 88, ma pesa ancora il cluster del centro di accoglienza migranti nel Trevigiano, che fa segnare al Veneto altri 117 casi. In Sicilia 16 nuovi casi, in Sardegna 10, e si tratta di giovani migranti algerini. Solo la Valle d’Aosta fa segnare oggi zero contagi. Il totale dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 sale così a 247.537. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia, “sebbene non in una situazione critica, mostra dei segnali che richiedono una particolare attenzione: l’incidenza cumulativa negli ultimi 14 gg (periodo 13/7-26/7) è stata di 5.1 per 100 000 abitanti, in aumento rispetto al periodo 29/6-12/7”, con l’indice di contagio Rt pari a 0.98, sebbene sia maggiore ad 1 nel suo intervallo di confidenza maggiore. E’ quanto si legge nel report settimanale di ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità.