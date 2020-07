Coronavirus. Stato di emergenza esteso fino al 31 dicembre: cosa significa e cosa cambia. Il Governo avrebbe deciso di prolungare lo stato di emergenza dovuto al Covid-19 fino al 31 dicembre 2020. Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, l’esecutivo sarebbe d’accordo per spostare dal 31 luglio alla fine dell’anno il termine per la fine dell’emergenza.

Il motivo di tale decisione sarebbe da ricollegare a due fattori principali: la nascita di nuovi preoccupanti focolai e l’incertezza di ciò che potrebbe avvenire nel prossimo inverno.

La proroga dello stato di emergenza consentirà al governo di varare misure urgenti come i Dpcm senza passare per il Parlamento e per la Protezione civile acquistare mascherine o ciò che altro occorre bypassando procedure di gara o concorsi.

“Alcuni esperti ragionano di una seconda ondata – spiega Conte – Io non so se arriverà anche perché non sono uno scienziato e mi pare di capire che le previsioni siano difficili. Dico solamente che se ci dovesse essere una nuova ondata l’Italia è attrezzata per mantenerla sotto controllo”.