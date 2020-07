Coronavirus. Sospiro di sollievo in Irpinia, sono tutti negativi i tamponi delle persone entrate in contatto con i soggetti positivi

In provincia di Avellino continua la preoccupazione per i nuovi focolai di Coronavirus che in tre giorni hanno fatto registrare 13 casi positivi.

Ma arriva una notizia rassicurante poiché i tamponi effettuati sulle persone entrate in contatto con i soggetti contagiati risultano tutti negativi. Ad essere sottoposti a tampone 50 dipendenti della struttura alberghiera del Serinese dove lavora l’uomo venezuelano di 69 anni che da sabato scorso si trova ricoverato presso l’ospedale di Avellino con seri problemi respiratori legati al Covid-19 ed a patologie pregresse. Negativi anche i 35 tamponi eseguiti sulle persone entrate in contatto con la donna romena di 32 anni di Moschiano risultata positiva in seguito agli accertamenti eseguiti dopo il ricovero in previsione del parto.

I focolai della provincia di Avellino sembrano quindi essere circoscritti e si spera di riuscire a spegnerli in poco tempo.