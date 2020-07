Coronavirus. Salgono i casi in Italia ed aumenta il numero dei decessi

Coronavirus, salgono i contagi a livello nazionale. Nelle ultime 24 ore in Italia sono 230 i nuovi contagiati da Covid, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Aumenta anche il numero dei deceduti che oggi sono 20 rispetto ai 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.736, i morti arrivano a 35.017. Gli attualmente positivi sono ora 12.473 (-20) ed i guariti 196.246.

Non si è registrato nessun caso di contagio in quattro regioni: Umbria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata, nonché nella provincia autonoma di Trento. In Lombardia, invece, si sono registrati 80 nuovi casi.