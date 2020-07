Coronavirus. Sale il numero dei contagi in Italia, aumentano i morti e diminuiscono i guariti

Coronavirus. Il bollettino del Ministero della Salute registra per il quarto giorno consecutivo un aumento del numero dei nuovi contagi che salgono dal 187 di ieri ai 201 odierni (di cui 98 in Lombardia, il 48,7% del totale in Italia). Il totale arriva così a 240.961 malati Covid dall’inizio dell’epidemia.

Diminuisce il numero dei guariti che oggi sono 366 contro il 469 di ieri, per un totale di 191.083.

In aumento i decessi che passano dai 21 di ieri ai 30 di oggi, raggiungendo le 34.818 vittime totali.