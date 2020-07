Coronavirus, maxi focolaio in Spagna dove 73 persone sono state contagiate durante una serata in discoteca a Cordova

L’incubo del Coronavirus non si ferma ed ora in Spagna si registra un maxi focolaio che desta preoccupazione e che fa temere una seconda ondata. Dopo una notte trascorsa nella discoteca Babylonia di Cordova almeno 73 persone fra le 400 presenti sono risultate positive al Covid-19. Si tratta del maggior focolaio registrato finora nella regione dell’Andalusia, che al momento conta 387 casi ufficiali.

Questo episodio ci fa capire quanto sia’ necessario continuare a rispettare le misure di sicurezza e prestare la massima attenzione. Per il momento non si può tornare alla vita normale perché il virus circola ancora e l’allentamento delle precauzioni diventa estremamente pericolo. Atteniamoci con responsabilità alle prescrizioni, continuiamo ad indossare la mascherina dei luoghi chiusi ed anche all’aperto in situazioni di affollamento. Rispettiamo le distanze interpersonali di sicurezza se vogliamo evitare la risalita del numero dei contagi.