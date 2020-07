Coronavirus. Lieve aumento dei contagi in Italia: 289 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore.

Sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile tramite il nuovo Bollettino Giornaliero , i casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore salgono dai 212 di ieri a 289, mentre calano i decessi da 11 a 6.

Scendono da 53 a 46 i nuovi casi in Lombardia, mentre aumentano da 20 a 28 i casi in Emilia Romagna. Balzo in avanti dei contagi in Veneto dove registra il decesso di 3 persone con Coronavirus e un salto da 20 a 42 dei nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore.

Buone nuove dal fronte della ricerca. Sembra funzionare nei macachi il vaccino anti Covid-19, sviluppato dall’azienda americana Moderna con l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (Niaid) degli Stati Uniti, diretto da Anthony Fauci.

Lombardia 96.054 (+46, +0,1%; ieri +53)

Emilia-Romagna 29.603 (+28, +0,1%; ieri +20)

Veneto 19.891 (+42, +0,2%; ieri +24)

Piemonte 31.636 (+14; ieri +12)

Marche 6.855 (+17, +0,3%; ieri +11)

Liguria 10.197 (+20, +0,2%; ieri +3)

Campania 4.974 (+19, +0,4%; ieri +29)

Toscana 10.458 (+17, +0,2%; ieri +3)

Sicilia 3.233 (+18, +0,6%; ieri +19)

Lazio 8.611 (+34, +0,4%; ieri +10)

Friuli-Venezia Giulia 3.378 (+3, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Abruzzo 3.373 (+4, +0,1%; ieri +1)

Puglia 4.606 (+10, +0,2%; ieri +4)

Umbria 1.465 (nessun nuovo caso per il quinto giorno di fila)

Bolzano 2.696 (+5 con un ricalcolo che ha tolto un caso precedente, +0,2%; ieri +2)

Calabria 1.255 (+3, +0,2%; ieri +5)

Sardegna 1.394 (+2, +0,1%; ieri +6)

Valle d’Aosta 1.208 (+2, +0,2%; ieri +10)

Trento 4.970 (+4, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Molise 470 (+1, +0,2%; ieri nessun nuovo caso)

Basilicata 449 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)