Coronavirus. In risalita i casi di contagio in Italia: 249 nelle ultime 24 ore.

Secondo quanto scritto da La Repubblica sulla base del bollettino giornaliero della Protezione Civile, sono in risalita i casi di contagio da coronavirus: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 249 (ieri 233) per un totale di 244.216. Piccolo aumento del numero dei morti: 14 (ieri 11) per 35.042 vittime complessive dall’inizio della pandemia. Dieci le vittime nella sola Lombardia. I guariti (323 nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 237) in totale sono 196.806. Scende di 88 unità (ieri -17) il numero degli attuali positivi che ora sono 12.368. È fermo a 50, come ieri, il numero dei malati in terapia intensiva. E’ quanto si legge sul bollettino diramato dalla Protezione civile.

I nuovi positivi sono 88 in Lombardia, 40 in Emilia Romagna, 34 in Veneto, 20 nel Lazio, 18 in Liguria e 15 in Campania, le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Valle d’Aosta, Molise e Basilicata che non registrano alcun nuovo caso. I pazienti in terapia intensiva sono 50, come ieri, i ricoverati con sintomi sono 757 (-14), quelli in isolamento domiciliare sono 11.561 (-74). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 48.265, in diminuzione rispetto a ieri.

Sono solo tre le regioni in cui non sono stati segnalati nuovi casi di contagio. Si tratta di Valle d’Aosta, Molise e Basilicata, ferme a quota zero, secondo il bollettino del ministero della Salute.