Coronavirus. In leggero aumento il numero delle vittime: oggi sono 13. Secondo quanto scritto da La Repubblica sulla base del bollettino giornaliero della Protezione Civile, sono 13 le vittime registrate oggi per Coronavirus, in aumento rispetto a ieri, quando le vittime erano state 9. Calano, invece, rispetto alle 24 ore precedenti, i nuovi contagi: oggi sono 169, mentre domenica erano stati 234. Sale a 34.967 il numero delle vittime dall’inizio della pandemia. Il totale dei casi è 243.230, mentre gli attuali positivi sono 13157. Sono 178 i guariti (ieri 349) per un totale di 195.106.

Per quanto riguarda la Campania sono sette positivi oggi in Campania su 530 tamponi processati. Lo comunica l’unità di crisi della Regione. Il totale dei casi di Covid-19 sale pertanto a 4.779 su 303.419 tamponi esaminati dall’inizio dell’emergenza. Nessun deceduto nelle ultime 24 ore (sono 432 i morti da Covid in Campania) e nessun nuovo guarito (il totale dei totalmente guariti è 4.049).