Coronavirus. In Italia vittime al minimo storico dall’inizio dell’emergenza, 129 i nuovi positivi

Come scrive il quotidiano la Repubblica sulla base dei dati del nuovo bollettino della Protezione Civile, in Italia le vittime sono al minimo storico dall’inizio dell’emergenza.

Cala ancora il numero dei nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono 129, a fronte dei 190 di ieri. Le nuove vittime sono invece 15, per un numero complessivo di 35.073 decessi.

I casi totali salgono a 244.752. Gli attualmente positivi sono ora 12.248 (-156), i guariti 197.431 (+269). I tamponi effettuati sono stati 43.110.

I nuovi positivi sono 34 in Lombardia, 22 in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 12 in Liguria, le altre regioni (comprese il Piemonte) hanno incrementi a una sola cifra, tranne Puglia, Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta Molise e Basilicata che non registrano alcun nuovo caso.

I pazienti in terapia intensiva sono 49, due in più rispetto a ieri, i ricoverati con sintomi sono 732 (-13), quelli in isolamento domiciliare sono 11.467 (-181). Sono sei le regioni a zero contagi da coronavirus. Si tratta di Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Calabria, Sardegna e Puglia.