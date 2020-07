Coronavirus, in Italia altri 21 morti e 182 nuovi casi

Altri 21 morti e 182 nuovi casi, per un totale di 34.788 vittime dall’inizio dell’emergenza e 240.760 contagi. Sono i dati diffusi dal ministero della Salute consultabili sul sito della Protezione Civile relativi all’emergenza coronavirus. Ieri l’incremento era stato di 142 nuovi casi.

Mentre sono 469 le persone guarite nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 190.717 dall’inizio dell’emergenza. I positivi al coronavirus sono 308 in meno nelle ultime 24 ore, per un totale che scende a 15.255 persone al momento contagiate.

Sono invece 1.025 i pazienti ricoverati con sintomi, 65 in meno rispetto a ieri.

Attualmente sono 87 i pazienti con coronavirus ricoverati in terapia intensiva, sei in meno rispetto a ieri. Undici le regioni italiane che non hanno avuto pazienti con coronavirus in terapia intensiva nelle ultime 24 ore.

Sette le regioni senza nuovi contagi: Puglia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Nelle altre, la Lombardia resta la regione con più nuovi casi di coronavirus (109) seguita da Piemonte ed Emilia-Romagna con 16.