Coronavirus in Campania. Vincenzo De Luca: “Dobbiamo tenere alta la guardia, se ci rilassiamo la situazione può diventare insostenibile”

Il Presidente della Campania Vincenzo De Luca interviene nuovamente sulla questione Coronavirus: “Ieri in Campania abbiamo registrato 14 positivi, 4 sono immigrati che sono arrivati nel campo di accoglienza a Castelvolturno, altri 3 fanno parte di un piccolo focolaio a Pisciotta che è stato determinato da un contatto avuto da un ragazzo con la comitiva di giovani romani che era stata a Capri. E poi abbiamo piccole realtà diffuse nel territorio che non creano alcun problema. Dobbiamo tenere alta la guardia, ma ad oggi non abbiamo nessuna situazione drammatica ma se ci rilassiamo la situazione può diventare delicata ed insostenibile. Quindi dobbiamo essere estremamente rigorosi. Dobbiamo governare una fase di transizione che deve arrivare fino a marzo-aprile, cioè fino a quando arriverà il vaccino. E quindi dobbiamo convivere anche con episodi di contagio. Se utilizziamo sempre la mascherina ed il lavaggio delle mani tutto sommato siamo tranquilli. E’ un piccolo sacrificio che va fatto. Se cominciamo con le cattive abitudini, con quello che stiamo registrando in queste settimane (locali con iniziative notturne o spettacoli notturni con assembramenti di centinaia di ragazzi e con l’abitudine di bere dallo stesso bicchiere) allora la situazione rischia di diventare pericolosa. Seguiamo quotidianamente l’evoluzione del contagio e prenderemo decisioni sulla base di quello che succede”.

De Luca si dice poi molto preoccupato per la ripresa dell’anno scolastico a settembre: “Tutte le valutazioni scientifiche confermano che, diversamente da quello che si era pensato in una prima fase dell’epidemia, la fascia giovanile non è assolutamente esclusa dal contagio. Anzi, le ultime valutazioni scientifiche ci dicono che, anche quando i ragazzi sono asintomatici, sono portatori sani di contagio e possono dunque riportare in famiglia il contagio di Covid. Quindi la situazione rischia di essere pericolosa per gli alunni ma anche per le famiglie. Non so quello che concretamente metterà in piedi il Governo nazionale, ci sarà uno screening di massa che, però, sembra sarà su base volontaria. Personalmente ritengo che debba essere obbligatorio, almeno per i docenti e per il personale scolastico. Noi come regione ci stiamo preparando a fare questo lavoro di screening anche in piena autonomia, indipendentemente da quanto deciderà il Governo nazionale, perché vorremmo dare serenità alle famiglie, oltre che al personale docente ed agli studenti”.