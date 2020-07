Coronavirus, in Campania desta preoccupazione il nuovo focolaio di Avellino che si aggiunge a quello di Mondragone

Dopo Mondragone un nuovo focolaio di Coronavirus si accende in Campania, questa volta in provincia di Avellino dove, nelle ultime 48 ore, il numero di contagio accertati è arrivato a nove. Con molta probabilità a dare origine ai nuovi casi sarebbero state delle persone rientrate dall’estero.

Nello specifico si registrano sei casi a Santa Lucia di Serino, tra cui un 69enne ricoverato in condizioni critiche e già affetto da patologie pregresse, che si trova ora intubato per i gravi problemi respiratori. Un contagio a San Michele di Serino e due a Rotondi (appartenenti allo stesso nucleo familiare). Si attende l’esito del secondo test per altre due persone di Serino che erano risultate negative al primo esame.

A Moschiano quaranta persone sono state sottoposte a tampone e poste in isolamento, tutte residenti in una palazzina dove vive una 32enne romena risultata positiva venerdì scorso quando si era recata in ospedale per partorire. La donna era tornata di recente in Italia dopo un viaggio nella sua terra di origine.

Nel frattempo l’ospedale “Moscati” di Avellino ha deciso di riaprire la palazzina Covid nel caso si dovessero affrontare nuove emergenze.