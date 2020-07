Coronavirus, i primari del Cotugno: “Non è ancora scomparso, si rischiano nuovi focolai”. Sei nuovi positivi su 276 tamponi. È il bollettino di ieri. Bassa percentuale per i primi e, altrettanto, irrilevante il numero di test eseguiti. Dunque, pochi ricoverati, ma che non accennano a diminuire. Anzi, appena l’altroieri è approdato al Cotugno l’ultimo paziente Covid- 19. Proveniente da Ischia, si tratta di una donna dominicana che però, al momento, non desta preoccupazione. In peggiori condizioni, tre giorni fa, è risultato il 38 enne salernitano arrivato all’osservazione clinica con importanti problemi respiratori. Adesso è in miglioramento. In tutto ce ne sono ancora 7, distribuiti in due reparti, a seconda della gravità clinica, 4 vengono assistiti in Terapia subintensiva e, di questi ultimi, tre sono in ventilazione meccanica con casco cPap.

“Il virus non è affatto scomparso. E sbaglierebbe chiunque ritenesse che il nemico sia stato sconfitto “. Giuseppe Fiorentino è il direttore della Pneumologia del Monaldi. Come scrive Giuseppe Del Bello per La Repubblica, egli ha seguito, passo passo e fin dal primo allarme, l’andamento della pandemia, tanto da essere stato chiamato ad affrontare l’emergenza coronavirus e le sue devastanti conseguenze respiratorie nel polo infettivologico. Spiega, lo specialista, che la situazione è di sicuro migliorata, ma avverte che allentare la guardia fa correre alla Campania il rischio di una nuova ondata di focolai. Non è un’ipotesi fantascientifica ma, sottolinea, solo la valutazione di quanto sta avvenendo in altre parti del mondo dove le autorità sono state costrette a un nuovo lockdown.

“Le indicazioni principali per sentirsi un minimo tutelati, visto che la sicurezza totale è un obiettivo difficile da raggiungere, rimangono la mascherina, soprattutto nei luoghi chiusi e un atteggiamento protettivo mirato: evitare di fare gruppo, che vuol dire no agli assembramenti e a condizioni che li possano favorire”.

Che la tensione si sia allentata è ormai sotto gli occhi di tutti. Dai locali del lungomare alle strade del centro e fino ai baretti di Chiaia e del centro storico, ovunque a rispettare le prescrizioni sono in pochi. Fiorentino, giustamente, osserva che la mascherina è indossata dalla maggior parte delle persone in maniera scorretta: ” Non serve tenerla sotto il naso che rappresenta una delle prime vie di ingresso del virus nell’albero respiratorio. E anche l’abitudine di aggiustarsela come se il fosso il nodo della cravatta, toccandola con le dita, è un gesto che rischia di favorire la trasmissione del virus dalla superficie della mascherina alle mani”.

Intanto, mentre l’allarme non è del tutto cessato, si fanno meno tamponi, perché? ” Non potevamo continuare a tappeto, ed era logico, come stiamo facendo tutt’ora, seguire una strategia diretta dalla Sierologia che indica in quali aree ha circolato il virus. In base a questo dato poi, va circoscritta la popolazione da sottoporre a tampone – risponde il direttore del Laboratorio centralizzato dell’Azienda dei Colli Luigi Atripaldi – D’altronde, era prevedibile che con l’apertura totale, si generassero nuovi contagi “.

Sulla situazione attuale, osserva: ” Oggi ci troviamo davanti a casi di pazienti sovrapponibili a quelli di marzo, mi riferisco alla gravità clinica. Con la differenza che ora siamo più preparati: soprattutto i medici del Cotugno sanno modulare i trattamenti specifici. Il rischio c’è ancora, e se fossimo in inverno non avremmo registrato sei, sette contagi al giorno ma tanti in più. Poi, abbiamo una novità sul versante diagnostico grazie a tamponi di screening affidabili di ultima generazione, simili ai predecessori ma che danno il risultato in venti minuti. Un’ultima raccomandazione: si rafforzi il cordone sanitario per quelli che arrivano da altre regioni e dall’estero. Basta un contagiato a infettarne sei o sette”.

