Coronavirus. I più importanti hotel e ristoranti della Costiera Amalfitana si uniscono per raccogliere fondi per il vaccino. Il team dei sogni L-R: Antonio Sersale di Le Sirenuse, Crescenzo Gargano da Santa Caterina, sorelle Attilia e Mariella Avino di Palazzo Avino, Dr. Ascierto, Vito Cinque di Il San Pietro e Mario Iaccarino di Don Alfonso. I più importanti hotel e ristoranti a cinque stelle della Costiera Amalfitana si sono uniti per raccogliere fondi verso il Dr. La ricerca di Paolo Antonio Ascierto su un vaccino Covid-19 Il vaccino sta entrando nella sua seconda fase di test con la speranza che venga rilasciato al pubblico entro il prossimo anno. Grazie ancora a tutti i nostri fedeli amici e clienti che hanno partecipato e acquistato un coupon in uno di questi cinque stabilimenti. Il tuo contributo a questa importante ricerca ha dato grandi risultati. Oggi il team dei sogni celebra una collaborazione di successo.