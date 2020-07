Coronavirus. De Luca: “Voglio un boom economico della Campania; stiamo facendo una campagna per promuovere il turismo”.

Come ormai consuetudine da mesi, anche il venerdì di oggi, 17 luglio 2020, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in una diretta Facebook, ha tenuto il punto della situazione sui contagi, sulle iniziative a sostegno delle imprese e sull’avvio del nuovo anno scolastico.

“Voglio un boom economico della Campania. Dovete avere fiducia, stiamo completando e arricchendo il piano socio-economico, tra qualche giorno pubblicheremo una tabella su tutte le misure prese da tutte le regioni d’Italia. Quello che ha fatto la Campania non è stato fatto neanche lontanamente fatto da nessuna altra regione. Siamo oltre a un miliardo di investimenti che ci hanno consentito di evitare tragedie. Le ultime misure: credito alle imprese che fanno investimenti, diamo un contributo a fondo perduto del 35%, anticipiamo come Regione per tre mesi anche il credito che è stato richiesto alle imprese alle banche, noi copriamo il tempo e paghiamo gli interessi sul credito ricevuto. Abbiamo pubblicato un bando per dare contributi alle imprese del turismo. Ci sono realtà turistiche molto proiettate verso i paesi esteri che sono in difficoltà.

Quelle più rivolte a quello campano stanno vivendo una condizione di presenze straordinarie a cominciare da tutto il Cilento dove vi è il tutto esaurito da due mesi. Dobbiamo dare una mano a chi è in difficoltà. Ieri sono stato in Costiera Sorrentina, abbiamo attivato i depuratori arriva qualcosa a volte dalle navi che sversano a mare, siamo valutando a quale società di progettazione affidare l’ospedale (65 milioni di euro), stiamo finanziando opere stradali, l’obiettivo è raddoppiare la linea dell’Eav da Napoli a Sorrento. Siamo dando incentivi ai lavoratori stagionali del turismo. Con l’ultimo bando si possono fare domande dal 20 al 31 luglio da 2 mila euro per gli hotel a due stelle e 7 mila per quelli a 4 stelle; per villaggi turistici da 2 mila euro; alle agenzie di viaggio, guide, accompagnatori, agli stabilimenti balneari, gestori parchi di divertimento, attività fabbricazione e commercio articoli pirotecnici, ludoteche e attività fotografiche. Uno sforzo gigantesco, unico in Italia per reggere su due piani, aiuto alle famiglie e piano sanitario”.

Per quanto riguarda il turismo, il Governatore ha aggiunto: “Stiamo facendo campagna per promuoverlo. Abbiamo come modello la Baviera, è possibile fare decollare anche in ambito regionale un sistema economico regionale con caratteristiche proprie. Bisogna fare investimenti e far decollare un’intera regione. Stiamo aprendo cantieri, uno degli obiettivi è risolvere la grandi questioni ambientali storicamente gravanti sulla Campania.

La prossima settimana presenteremo il piano completo di rimozione delle ecoballe. A Benevento abbiamo presentato un progetto di potenziamento della diga del campo lattaro. Abbiamo potenziato il depuratore Cuma e stiamo lavorando per altri 4.

Abbiamo un miliardo e 300 milioni di euro da investire per gli ospedali da Salerno a Pozzuoli, un rinnovamento delle strutture ospedaliere.

Dobbiamo operare una sburocratizzazione radicale della nostra Regione, abbiamo iniziato lunedì scorso con le pratiche del genio civile con digitalizzazione totale. Riforma della giustizia, codice degli appalti, qualcosa deve essere preso rapidamente come i pareri ambientali per il drenaggio della sabbia in un porto.

Noi lavoreremo per una defiscalizzazione totale e detassazione degli utili d’impresa (modello Olanda), create lavoro e poi arricchitevi. Siamo alla vigilia di un miracolo economico campano. L’economia e il lavoro, la condizione di ricchezza che serve a distribuirla”.

Per quanto riguarda, ancora, il campo Rom di Secondigliano, ha aggiunto: “Abbiamo fatto 80 tamponi Covid, 8 positivi, 3 di questi erano venuti di notte dalla Serbia. Complessivamente sono rientrate dalla Serbia 30 persone. E questo conferma la necessità che il nostro Paese abbia un controllo sulle frontiere più serio e rigoroso dei giorni scorsi. Per quel che riguarda Secondigliano, lì oggi noi abbiamo una squadra dell’Asl Napoli 1 che lavora nel campo rom e controlla gli arrivi, cosa che dovrebbero però fare le forze dell’ordine e la polizia municipale. Noi abbiamo consegnato mille mascherine ad adulti e bambini”.

“Ieri sono arrivati a Napoli 12 persone provenienti da Lampedusa, extracomunitari, portati a Napoli da associazione di volontari. A Lampedusa i test rapidi erano negativi, noi abbiamo fatto i tamponi e uno dei 12 era positivo. Faccio appello a tutte le associazioni che abbiano massima attenzione e responsabilità. Ci stiamo sostituendo 9 volte su 10 a compito di forze dell’ordine e polizie municipali. Occorre bloccare i voli dagli Stati Uniti. Lì se viene individuato un positivo col tampone, questo cittadino viene messo in quarantena per due settimane. Ma passate le due settimane non è che rifanno il tampone, sono liberi di stare in giro. Lo dico perché è capitato ad un nostro concittadino che dopo due settimane di quarantena da positivo ha preso un aereo ed è tornato in Italia. Era ancora positivo al Coronavirus”.