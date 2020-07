Coronavirus. De Luca: “Nei ristoranti della Campania obbligatoria la carta d’identità”. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha affermato che, per prevenire la presentazione di generalità false, la Regione potrebbe approvare un’ordinanza con la quale sarà poi obbligatorio presentare la carta d’identità all’interno dei ristoranti. “Con la protezione civile stiamo valutando ulteriori misure da prendere. Una di queste è quella dell’obbligo, per chi va al ristorante, di fornire la carta d’identità. Per ogni tavolo deve esserci almeno una persona che fornisce la carta d’identità. Questo perché abbiamo notato che ci sono imbecilli, irresponsabili, che danno generalità false”, ha detto.

Il Governatore ha aggiunto che la Regione ha approvato alcune ordinanze restrittive: “Abbiamo deciso di approvare delle ordinanze regionali restrittive. Non si può viaggiare sui traghetti, sui pullman, sui treni senza indossare la mascherina, è obbligatorio, pena la multa di 1000 euro. E’ obbligatorio indossare la mascherina in caso di assembramento. Questo significa che se si è fuori dall’abitazione e si è a contatto con altre 10 persone è obbligatorio indossare la mascherina. Noi abbiamo messo in campo queste nuove ordinanze, probabilmente ne faremo delle altre per un motivo molto semplice, la sfida che abbiamo davanti è quella del tempo. Oggi si gioca tutto sulla rapidità delle scelte della Regione. Tutto si gioca sulla velocità con la quale individuiamo i positivi, ricostruiamo la catena dei contatti per spegnere i focolai. Stiamo pensando di fare qualche nuova ordinanza. Arrivano in Italia e in Campania pullman strapieni di stranieri provenienti da paesi dell’est: Albania, Romania, Bulgaria, senza alcun controllo. Stiamo verificando con la Protezione Civile l’obbligo di farli arrivare in punti di raccolta provinciali e obbligare con una ordinanza chi guida i bus o le società di viaggio a garantire il controllo sierologico e della temperatura prima che queste persone arrivino”