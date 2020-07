Coronavirus. De Luca: “In Campania focolai d’importazione, ma c’è stato un rilassamento generale. Abbiamo deciso di approvare ordinanze restrittive”.

Anche oggi, puntuale come oramai ogni venerdì dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, tramite la diretta Facebook settimanale, ha fatto il punto della situazione sui contagi e sulle ulteriori misure che si intendono mettere in campo per contrastare efficacemente l’epidemia.

“Era da mettere in conto una ripresa dei contagi. Quello che non è stato fatto è stato non controllare gli arrivi dall’estero, perché buona parte dei focolai sono d’importazione. In Campania arrivano da Bulgaria, Brasile, Stati Uniti, Bangladesh, Romania, Bulgaria, Serbia… Dobbiamo mettere in campo controlli più diffusi, ma devo dire che c’è stato un rilassamento generale nel Paese, che ha determinato la ripresa dei contagi”, ha detto il governatore. “Siamo in una fase di transizione e avendo aperto tutte le attività economiche dobbiamo convivere con il virus avendo comportamenti rigorosi, altrimenti ci faremo male e rischiamo di non arrivare nemmeno a settembre”.

De Luca annuncia poi: “Abbiamo deciso di approvare delle ordinanze regionali restrittive. Non si può viaggiare sui traghetti, sui pullman, sui treni senza indossare la mascherina, è obbligatorio, pena la multa di 1000 euro. E’ obbligatorio indossare la mascherina in caso di assembramento. Questo significa che se si è fuori dall’abitazione e si è a contatto con altre 10 persone è obbligatorio indossare la mascherina. Noi abbiamo messo in campo queste nuove ordinanze, probabilmente ne faremo delle altre per un motivo molto semplice, la sfida che abbiamo davanti è quella del tempo. Oggi si gioca tutto sulla rapidità delle scelte della Regione. Tutto si gioca sulla velocità con la quale individuiamo i positivi, ricostruiamo la catena dei contatti per spegnere i focolai. Stiamo pensando di fare qualche nuova ordinanza. Arrivano in Italia e in Campania pullman strapieni di stranieri provenienti da paesi dell’est: Albania, Romania, Bulgaria, senza alcun controllo. Stiamo verificando con la Protezione Civile l’obbligo di farli arrivare in punti di raccolta provinciali e obbligare con una ordinanza chi guida i bus o le società di viaggio a garantire il controllo sierologico e della temperatura prima che queste persone arrivino”.

Per quanto riguarda i ristoranti: “Avendo individuato un positivo, ci eravamo collegati col ristorante in cui era andato per avere i numeri di telefono e abbiamo avuto la sorpresa: i numeri erano per il 70% falsi. Non so se sono stupidi o irresponsabili”. Aggiunge poi: “Abbiamo avuto un picco di 29 contagi oggi siamo a 9. La situazione non è drammatica ma richiede comportamenti responsabili. Su questi 9 contagi non abbiamo nessun nuovo contagio, sono il risultato del contact tracking, a partire da chi era positivo abbiamo ricostruito la catena dei contagi e ne abbiamo visti nove. C’è stata irresponsabilità. Abbiamo trovato persone che hanno fatto viaggi in Albania, altri contagi derivanti da persone che hanno viaggiato. Ma dico io, se vai in Albania fatti il tampone, 2…3 volte di seguito”.