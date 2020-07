Coronavirus. Cala il numero dei nuovi positivi: 114 nelle ultime 24 ore.

Secondo quanto scritto da La Repubblica sulla base del bollettino giornaliero della Protezione Civile, 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984. In dodici regioni nessun morto e in otto nessun nuovo malato da ieri.

Le regioni dove non ci sono state vittime sono Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Calabria, Sardegna, Umbria, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Campania e Marche. Nelle altre regioni, tre decessi in Lombardia, Piemonte e Toscana, due in Emilia-Romagna, Veneto e Liguria, uno in Lazio e Abruzzo.

Le regioni che non hanno registrato nuovi casi sono: Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Calabria, Umbria, Abruzzo, Puglia e Campania.

Dei 12.919 casi di attuali positivi, 777 sono i ricoverati con sintomi, 60 (di cui 27 in Lombardia) quelli in terapia intensiva e 12.082 quelli in isolamento domiciliare. I casi di malati ricoverati in terapia intensiva complessivamente sono scesi di cinque unità rispetto a ieri e, oltre alla Lombardia, riguardano altre cinque Regioni: Lazio con 10, Piemonte ed Emilia Romagna con 9, Veneto e Toscana con 2. Delle 114 persone risultate positive al coronavirus, 30 sono in Lombardia (il 26,3 per cento del totale odierno nazionale), 19 in Veneto e 18 nel Lazio.