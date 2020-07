Coronavirus. Aumenta il numero dei contagi: nelle ultime 24 ore sono 233 i nuovi positivi.

Secondo quanto riportato da La Repubblica in base al Bollettino Giornaliero redatto dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 233 casi (ieri 230) per un totale che sale a 243.967. Dei nuovi casi di contagio, 55 (pari al 23,6 per cento) sono stati registrati in Lombardia e Veneto, e 54 in Emilia Romagna.

Scende il numero dei morti: sono 11 (ieri sono stati 20), così ripartiti: 3 in Lombardia, 2 in Emilia Romagna e Toscana, 1 in Piemonte, Liguria, Lazio e Campania. Il totale delle vittime è 35.028. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile, secondo cui gli attuali casi di positività sono 12.456 (17 in meno di ieri) mentre i dimessi e guariti sono 196.483 (237 in più).

ricoverati sono 771 (+21 rispetto a ieri), mentre continua a essere in calo il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 50, tre in meno rispetto a ieri. La cifra degli attuali positivi (12.456) comprende anche 771 ricoverati con sintomi e 11.635 in isolamento domiciliare.

Sono solo tre le regioni in cui non è stato rilevato alcun nuovo caso: Valle d’Aosta, Molise e Basilicata, oltre alla provincia autonoma di Trento. Mentre sono sei le regione con l’indice Rt sopra l’1. In base ai dati del monitoraggio condotto dall’Iss e dal ministero della Salute le regione che hanno superato la soglia sono: Emilia Romagna (1,06), Lazio (1,23), Lombardia (1,14), Piemonte (1,06), Toscana (1,24) e Veneto (1,61).