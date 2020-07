Coronavirus. All’ospedale Cotugno di Napoli aumentano i ricoveri. Ora ad essere maggiormente colpiti sono gli under 40

Sale la preoccupazione all’ospedale Cotugno di Napoli per l’aumento dei ricoveri legati al Coronavirus. In circa dieci giorni si è passati dai 4 ai 22 ricoveri. In Campania è innegabile che i nuovi casi di Covid-19 sono in salita e questo non può non far scattare un campanello d’allarme. La Regione era riuscita a fatica a raggiungere gli zero contagi ed in questi ultimi giorni si è avuto anche un picco di 29 casi nella giornata di ieri ed anche oggi, pur registrando un lieve calo, i positivi sono comunque 19.

Ma, come detto, quello che desta preoccupazione presso il presidio ospedaliero napoletano è l’aumento del numero dei ricoveri. Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera dei Colli, Maurizio Di Mauro, conferma che al momento ci sono 22 ricoveri. Di questi, 9 sono in terapia sub-intensiva e tra loro ce n’è uno in condizioni critiche. L’aumento significativo, afferma Di Mauro, si è avuto proprio nell’ultima settimana. Ed aggiunge che la grande novità è che, a differenza della prima fase, in questo momento l’età media si è abbassata e sono colpiti di under 40.