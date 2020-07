Corea del Sud, donazione di plasma in massa per combattere il covid-19

Shincheonji, Chiesa di Gesù, ha annunciato al Centro Coreano per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (KCDC), che fornirà donazioni di plasma per lo sviluppo di COVID-19-Vaccini e trattamenti, da pazienti di corona recuperati. Le consultazioni iniziali si sono svolte all’inizio di giugno. C’è voluto un po’ di tempo per trovare il modo di effettuare una donazione di plasma di tale grandezza il più rapidamente possibile. Tuttavia, il 9 luglio, il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie ha annunciato che è possibile effettuare una donazione di plasma di gruppi di 500 persone, per renderlo possibile, la Croce Rossa coreana ha annunciato che fornirà tre autobus per la raccolta di sangue plasmatico.

La donazione di plasma è stata effettuata alla porta d’ingresso del Gyeongbuk National University Hospital con 500 donatori per 5 giorni dal 13 al 17 luglio.

Inoltre, i donatori plasma della Chiesa Shincheonji a Daegu hanno deciso di non accettare alcun sostegno finanziario, per le spese di trasporto che si creano viaggiando all’ospedale, dato che il Paese sta già soffrendo una grave crisi a causa di COVID-19.

Preghiamo sinceramente che la donazione di plasma da parte dei membri della Chiesa di Shincheonji a Daegu contribuisca a far fare un passo avanti alla lotta contro la pandemia di COVID-19.