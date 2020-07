Controlli dei carabinieri in Costiera Amalfitana: denunciati parcheggiatori abusivi e spacciatori

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, guidati dal Capitano Umberto D’Angelantonio, in questa domenica appena trascorsa all’insegna del sole e dei bagni al mare, hanno attuato un corposo dispositivo di controllo alla circolazione stradale ed alla prevenzione dei reati: sono state infatti impiegati, nell’arco della giornata, 40 uomini a bordo di 20 autovetture, i quali hanno presidiato le principali strade di accesso alla Divina ed i luoghi di maggiore assembramento di persone. Sono state controllate oltre 150 persone, quasi tutte proveniente dalle aeree limitrofe, un’ottantina di veicoli e verificate le autorizzazioni all’esercizio di 20 locali e bar. Nel corso del servizio è stato anche denunciato un giovane che a seguito di un diverbio avvenuto per futili motivi, in Amalfi, con un altra persona del luogo, gli ha cagionato la frattura dell’omero, con una prognosi di gg. 30 senza complicazioni.

In Conca dei Marini, in prossimità di una nota area di afflusso turistico legata alla presenza di grotte naturali, i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno sanzionato un parcheggiatore abusivo colto nell’atto di chiedere una somma di denaro forfettaria per poter parcheggiare la vettura. Nell’ottica di contrastare il fenomeno legato alla diffusione di sostanze stupefacenti, invece, sono state ben 11 le persone segnalate all’ autorità prefettizia per detenzione di piccole quantità di droga ad uso personale: a tre di queste, dato che si trovavano alla guida, è stata anche ritirata la patente di guida. Complessivamente sono stati sequestrati 20 grammi circa tra cocaina, hashish e marijuana.

L’attenzione dell’Arma è massima, visto il particolare periodo ed il sempre maggiore afflusso di persone in Costiera.