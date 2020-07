Continuano le vacanze di Capo Plaza in Costiera Amalfitana: ospite dell’Hotel Botanico San Lazzaro a Maiori. In questo primo periodo post lock down la Costiera Amalfitana è stata scelta come meta in cui trascorrere ore o giorni di relax da molti VIP, italiani e non. L’ultimo arrivato è stato il giovane e talentuoso rapper salernitano Capo Plaza, che si è concesso una serata all’Agriturismo “Da Regina“, di Tramonti.

Continua il soggiorno del rapper in Costiera Amalfitana, ospite anche dell’Hotel Botanico di Maiori. “È stato un onore aver ospitato Capo Plaza nella nostra struttura – si legge sulla pagina instagram dell’albergo – Siamo lieti che Luca, un giovane e noto trapper italiano, abbia scelto il nostro hotel e goduto di tutti i nostri servizi. L’hotel Botanico San Lazzaro è il luogo adatto per un soggiorno in piena tranquillità”.