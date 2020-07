Concorsone Campania, a Vico Equense arrivano 10 giovani

10 giovani selezionati nel concorso Ripam della Regione Campania hanno scelto Vico Equense come sede per fare la formazione. Questa mattina ad accoglierli il Sindaco Andrea Buonocore e il Segretario comunale Deborah De Riso. I ragazzi in buona parte laureati (giurispudenza, economia e commercio, lingue, ingegneria, finanze) saranno inseriti negli uffici comunali, dove svolgeranno 10 mesi di tirocinio e alla fine del programma di formazione professionale ci saranno ulteriori prove e poi il contratto a tempo indeterminato. Un’opportunità per il Comune, anche al fine di organizzare la macchina amministrativa in maniera sempre più efficiente. Ai partecipanti viene corrisposta una borsa di 10 mila euro complessivi, erogata in ratei di 1000 euro lordi mensili. La borsa, finanziata dal Fondo Sociale Europeo attraverso il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Campania, viene erogata ai partecipanti direttamente dall’Amministrazione regionale.