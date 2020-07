Conca dei Marini, il rocciatore è salvo. Le immagini dell’intervento del gruppo SMTS Croce Rossa Costa Amalfitana – VIDEO

Intervento del gruppo SMTS (Soccorso con Mezzi e Tecniche Speciali) del Comitato CRI Costa Amalfitana

Intervento del gruppo SMTS (Soccorso con Mezzi e Tecniche Speciali) del Comitato CRI Costa Amalfitana in supporto all’equipe 118 intervenuta per un emergenza accorsa in mattinata ad un operaio presso Conca dei Marini.

Mercredi 29 juillet 2020