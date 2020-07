Conca dei Marini. Riapre l’albergo Santa Rosa , dalla piscina alla cucina di Christof Bob un’altra eccellenza in Costa d’ Amalfi . La meravigliosa struttura di Bianca Sharm, che dagli USA si è innamorata della Costiera amalfitana, anche a Positano ha una splendida residenza, riapre il 9 luglio. E’ una gioia immensa per noi di Positanonews che amiamo il territorio, uno degli alberghi più belli della Campania e del mondo , un’altra stella che si accende in questo territorio covid-free, ma piegato economicamente per la crisi del turismo a causa del lockdown mondiale.

Che dire? La struttura è da vivere, curata in ogni minimo particolare, una piscina mozzafiato, domina la Divina, incastonata fra Amalfi e Praiano sulla strada per Agerola a pochi passi dal Sentiero degli Dei. Una meraviglia e un’eccellenza anche in cucina col bravissimo Cristof Bob.

Sous-chef di Heinz Beck al ristorante La Pergola del Cavalieri Hilton di Roma, Christoph Bob, nativo di Braunschweig in Bassa Sassonia, ha maturato significative esperienze in ristoranti italiani e stranieri di alto livello, portando in dote al Santa Rosa una grandissima competenza di alta cucina.

Christoph Bob ha avuto anche una bella esperienza al Relais blu a Vico equense, ma non solo , è un’eccellenza anche a livello umano, ricordiamo la sua battaglia per una mensa scolastica dove voleva che si usassero i prodotti locali a chilometro zero. Voleva il meglio per i figli , come per i clienti. Innammorato della moglie, come di questa terra.. Ve lo consigliamo

In bocca al lupo da Positanonews e buona estate a un’eccellenza che da prestigio a Conca e a tutta la Costiera.