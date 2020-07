Conca dei Marini, per il Covid annullati tutti gli eventi estivi

Quest’oggi dal comune di Conca dei Marini è stato comunicato l’annullamento di tutti gli eventi previsti per questa estate. Le motivazioni che hanno portato a tale decisione, sono l’adozione delle misure restrittive legate all’emergenza sanitaria e l’aumento dei contagi registrati in questi ultimi giorni, a causa del Covid-19.

“Con rammarico, ma preferiamo fermarci e pensare alla sicurezza e alle tante vittime degli ultimi mesi – spiega l’amministrazione guidata da Gaetano Frate – In questo momento, a causa della pandemia, eventi di questa portata non sono gestibili, vista l’esigenza di evitare gli assembramenti”.

“Sono molto dispiaciuto di questa situazione – afferma il primo cittadino – ma non ci sono oggi purtroppo le condizioni per organizzare in sicurezza i nostri consueti eventi, tra cui l’incantevole Concerto all’alba, che da anni allieta, con una musica soave, la notte del 9 agosto. Ci scusiamo, quindi, per questa doverosa sospensione e ringraziamo il pubblico che, ogni anno, sostiene e accoglie con entusiasmo gli eventi”.