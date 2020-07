Conca dei Marini. La polizia municipale “ZTL gratuita per tutti, spiagge organizzate e apprezzate”

Conca dei Marini . A proposito dell’articolo sulla ZTL della cittadina della Costiera amalfitana, snodo da Positano, Praiano e Amalfi per Agerola, e viceversa, la polizia municipale ci ha contattato sottolineando come la ZTL è sempre gratuita ed aperta dalle 9 alle 11 e dalle 19 alle 22 la ztl .

Inoltre sinteticamente i residente pagano solo l’autorizzazione, pochi euro per il rilascio, ma non un pagamento per la sosta, e poi ci sono molti vantaggi per i residenti addirittura con la p mobility card holiday con 150 euro la casa vacanza ha accesso gratuito a tutte le soste del paese.

Positanonews ha riportato comunque integralmente l’ordinanza numero due dall’albo pretorio. Nel dettaglio per i costi, che sono davvero minimali, e per il rilascio di documentazione, vi consigliamo di rivolgervi direttamente al comando di polizia municipale.

Per inciso abbiamo saputo di come le bellissime spiagge di Conca dei Marini siano ben organizzate , sia per gli stabilimenti, che quella libera, che è gratuita. A Conca c’è la Grotta dello Smeraldo, le spiagge più belle della Campania, e ristoranti eccezionali, a parte il Santa Rosa albergo extralusso, una piccola gemma d’ Italia.

Complimenti e buona estate