Conca dei Marini, incendio in località Sant’Antonio – AGGIORNAMENTI

A Conca dei Marini si è sviluppato in queste ore un incendio e secondo prime notizie giunte alla nostra redazione, le fiamme hanno colpito la zona di Sant’Antonio. Attualmente non conosciamo le cause e l’entità del rogo. Si attendono aggiornamenti.

Aggiornamento ore 21:58 – Ecco le prime immagini dell’incendio in località Sant’Antonio a Conca dei Marini, dove è possibile vedere il fronte di fuoco dalla strada sovrastante. Sul posto sono al lavoro per spegnere le fiamme i Vigili del Fuoco e i volontari della Pubblica Assistenza Millenium, insieme con gli agenti della Polizia Municipale di Conca dei Marini, che dopo una giornata impegnativa con il traffico della domenica, stanno fornendo supporto per la viabilità. (video Positanonews)