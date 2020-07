Conca dei Marini ( Salerno ) . Nella cittadina fra Amalfi e Agerola, cuore della Costiera amalfitana , si è sviluppato in queste ore un incendio e secondo prime notizie giunte alla nostra redazione, le fiamme hanno colpito la zona di Punta Tavola . Attualmente non conosciamo le cause e l’entità del rogo. Non risultano problemi per la circolazione, al momento, dei tanti pendolari che lavorano a Positano e Praiano. Il fuoco è partito, come altre volte, verso le 20, dopo il Fiordo di Furore, al di sopra della S.S. 163 Amalfitana, poco distante dal distributore di carburanti . Una zona molto presa di mira dai piromani. Sul posto anche Positanonews, il primo giornale online della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, fra i più visti in Campania e in Sud Italia, unico sul posto , dopo una giornata di fuoco sulle notizie .

Aggiornamento ore 21:58

Ecco le prime immagini dell’incendio a Conca dei Marini, dove è possibile vedere il fronte di fuoco dalla strada sovrastante. Sul posto sono al lavoro per spegnere le fiamme i Vigili del Fuoco e i volontari della Pubblica Assistenza Millenium onlus , insieme con gli agenti della Polizia Municipale di Conca dei Marini, che, dopo una giornata impegnativa con il traffico della domenica, stanno fornendo prezioso supporto per la viabilità.

Aggiornamenti ore 23.59

Su Facebook informava la Millenium di Amalfi

“Alle 20:45 proveniva richiesta di intervento da Conca dei Marini, per incendio zona “Punta Tavola” a monte del distributore Q8! Si portavano sull’intervento, a supporto dei VvFf e coordinati dal Comandante della Polizia Locale, 3 nostri automezzi aib e l’autocisterna, con un totale di 12 Volontari. Allo stato attuale resta attivo un fronte direzione Amalfi, comunque sotto controllo delle nostre unità, che stanno intervenendo con defender e Ducato, mentre l’Autobotte resta a “difesa” del distributore di carburante, con una squadra di vvff proveniente da Salerno, distributore posto in basso, sulla Ss 163, che attualmente non risulta interessato dall’incendio.” Foto 3 di 9

















