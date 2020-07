Conca dei Marini. Il restauro della Chiesa di San Giovanni Battista

Conca dei Marini ( Salerno). Un bel risultato del parroco don Danilo Mansi atteso a Positano in Costiera amalfitana. Riportiamo Articolo su Fermento di luglio, mensile della Chiesa Arcidiocesi di Amalfi Cava de’Tirreni, a firma di don Pasquale İmperati

“Appollaiata sulle rocce, so-

spesa tra mare e cielo”: potrem‍mo così presentare la chiesa di

San Giovanni Battista, in Conca

dei Marini, per la sua incantevole

ambientazione, che sembra frutto

della fantasia di un pittore, inve-

ce è proprio reale. Non mancano

davvero angoli di inconsueta sug-

gestività lungo la nostra costa, ma

il sito dove sorge questa chiesa è

un luogo assolutamente unico e

sublime. Qui si danno l’abbrac-

cio il tremendum e il fascinans

e rimandano con immediatezza

all’Assoluto. Qui la mano divina,

che ha plasmato il soave disegno

della natura, e la mano umana,

che ha realizzato questo inusitato

gioiello d’arte, hanno mirabil-

mente concorso ad un risultato

traboccante di meraviglioso e di

sorprendente. Mistica bellezza!

Il luogo, per la sua stessa singo-

lare conformazione, appare quasi

dotato di intrinseca sacralità e, per

questo, assimilabile ad una peren-

ne teofania naturalistica. Non è

inverosimile che sia stato scelto

per una destinazione religiosa fin

da epoche molto remote.

La storia di quest’opera archi-

tettonica è complessa e non an-

cora ben chiarita. Le sue origini

vengono riportate ai secoli XI-

XII, quando fu eretta forse in stile

bizantino, per essere trasformata

ed ampliata successivamente nel-

lo stile romanico amalfitano, pe-

culiare della nostra cultura locale,

con coperture voltate simili al go-

tico. Sul lato destro della chiesa

sorgeva anche un “ospedale” per

poveri ed ammalati, i cui resti,

ancora visibili nel Seicento, sono

stati inglobati nella costruzione

dell’attuale sacrestia. Gli inter-

venti trasformativi posteriori han-

no conferito all’edificio l’aspetto

tuttora conservato, singolarissimo

nelle membrature architettoni-

che, nelle proporzioni spaziali e

nei rigogliosi partiti ornamentali.

L’esiguità dello spazio, la luce

soffusa, le basse coperture e le

massicce murature conferiscono

all’ambiente interno il senso sa-

cro del “rifugio”, della “protezio-

ne”, del “nascondimento”, mentre

l’imponente facciata neoclassica

comunica e illustra all’esterno la

magnificenza dell’interno “tesoro

nascosto”.

Un ampio programma di re-

stauro, realizzato lo scorso anno,

ha interessato tutte le facciate

della chiesa e del campanile. I

lavori, seguiti dal parroco don

Danilo Mansi e dall’architetto

Marco Cretella, hanno beneficia-

to del finanziamento della CEI

e del contributo della comunità

locale. Sono stati recuperati i co-

lori originari delle facciate e re-

stituiti con intonaci tradizionali a

calce: un vivace rosso antico per

la facciata principale e differenti

tonalità di giallo per le altre fac-

ciate e per il campanile. Paraste,

modanature, decori e fregi del-

la facciata principale sono stati

messi in risalto con un elegante

contrappunto cromatico. Larghe

tracce di intonaco originario gial-

lo sono state, invece, lasciate in

vista sulle facciate laterali. Sono

state recuperate e restaurate, inol-

tre, le maioliche policrome del

cupolino del campanile. L’Ufficio

Diocesano Beni Culturali segnala

questo intervento per la virtuosità

della sua esecuzione.

Con questo coraggioso recupe-

ro dell’antico cromatismo, l’edifi-

cio ha ritrovato un po’ le sue ori-

gini ed è tornato in una relazione

con il contesto in cui esso si stac-

ca con maggiore forza e si impone

con maggiore dignità. Il fascino di

questo connubio di natura e arte è

difficilmente descrivibile, ma per

chi è alla ricerca di infinito esso

è tappa di ristoro, caparra di con-

templazione, esperienza d’estasi.