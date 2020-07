Conca dei Marini, da oggi attiva la ZTL

Conca dei Marini, Costiera Amalfitana. Da oggi attiva la ZTL interna al centro abitato di Conca dei Marini Zona San Pancrazio di accesso all’antico Borgo Marinaro.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 2.7.2020 con la quale è stato approvato il regolamento Zona a Traffico Limitato (ZTL) per la gestione della zona a traffico limitato zona San Pancrazio di accesso all’antico borgo marinaro, composto da n. 16 articoli, con allegata all’art. 11 la tabella Mobility Card, con decorrenza da oggi, 22 luglio 2020 e per trenta giorni è attivata l’ordinazione del sistema di controllo elettronico degli accessi alla zona a traffico limitato San Pancrazio, per la fase di pre-esercizio, secondo i seguenti profili orari e con l’istituzione dei seguenti accessi:

Orari:

0,00 – 9,00

11,00 – 19,00

22,00 – 24,00

ACCESSO 1 – Via Miramare – Intersezione con Via I Maggio (caposaldo zona in alto);

ACCESSO 2 – Via Don Gaetano Amodio – limitrofo al parcheggio comunale San Pancrazio, all’altezza con l’intersezione con la pedonale salita San Pancrazio (caposaldo zona in basso).

Residenti e detentori di strutture abitative in Conca dei Marini, già in possesso di autorizzazioni per auto nella zona ZTL, possono comunicare la targa del veicolo a due e tre ruote senza aggravi di costo per l’istruttoria amministrativa. L’inserimento in white list avrà la stessa durata di quella inerente il veicolo autorizzato (autovettura);

I possessori di solo veicoli a due o tre ruote, residenti e titolari di strutture abitative in Conca dei Marini, per usufruire dell’inserimento in white list e per l’istruttoria amministrativa verseranno rispettivamente:

Residenti € 10,00 per tre anni;

Detentori di strutture € 10,00 annuo o frazione d’anno;

Residenti € 10,00 per tre anni; Detentori di strutture € 10,00 annuo o frazione d’anno; I pubblici dipendenti o esercenti pubbliche funzioni per usufruire dell’inserimento in white list e per l’istruttoria amministrativa verseranno l’importo di € 10,00 annuo o frazione d’anno.

Qui l’ordinanza.

Qui la delibera.