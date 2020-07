Comune di Sorrento,incertezze sulla posizione del nuovo Assessore all’edilizia privata e condono.Intervento del M5S.

Inizia già con molte difficoltà il percorso il Giunta dell’ esponente della lista civica “Il Ponte”, Giuseppe Ercolano. Nominato, dopo le dimissioni dell’ Avv. Moretti, Assessore (all’Edilizia Privata, Abusivismo,Condono e Urbanistica). Secondo alcune fonti, di recente oggetto di un preavviso di diniego di una pratica di condono in corso di definizione. Sulla questione registriamo l’intervento dell’ex candidato sindaco per il M5S, Rosario Lotito.(s.c.)

“SORRENTO/ NUOVO ASSESSORE…CONTROLLATO O CONTROLLORE?

Da un comunicato stampa il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, fa sapere che su indicazione del gruppo Il Ponte ha nominato Giuseppe Ercolano nuovo assessore che subentra al dimissionario avv. Emilio Moretti assumendone le stesse deleghe ovvero: Edilizia Privata ed Abusivismo, Condono, Urbanistica e Rapporti Internazionali.

Ora senza scendere in beghe politiche di carattere puramente elettorale, racimolare qualche nuovo voto per l’eminente campagna elettorale regionale e comunale? Crediamo che forse il sig. Ercolano occupi un assessorato non proprio consono, vista la sua posizione nei confronti del comune di Sorrento, per un preavviso, a suo nome, di diniego di una pratica di condono in corso di definizione.

Lunedì presenterò una richiesta al Segretario del comune, dott.ssa Elena Inserra, al fine di valutare se sussistono eventuali cause di incompatibilità con la nomina del sig. Ercolano ad assessore, guarda caso, proprio con una delega che riguarda direttamente un ufficio che dovrebbe giudicare la regolarità di una domanda di condono a suo nome.

La domanda è d’obbligo: chi è il controllore e chi è il controllato? – Rosario Lotito M5S”- 11 luglio 2020