Comune di Sanza-Regione Campania-Nobiltà Italiana: il Cav. N. H. Attilio De Lisa nel Libro D\'Oro 2020 delle Famiglie Nobili e Notabili con stemma Cav Ereditari - Nobili.

Con annesso Armoriale Storico Generale Italiano. Arma: Di rosso all’ostensorio d’oro racchiudendo l’ostia caricata del trigramma IHS il tutto d’argento, sostenuto da due leoni lampassati di rosso, affrontati d’oro; col capo di San Giorgio di Borgogna. Motto: Fiat Lux

L’Illustre Famiglia De Lisa che tuttora vive a Sanza (Sa) è composta dal Cav. N. H. don Attilio De Lisa insieme ai due figli Rocco e Vincenzo (originario di San Rufo appartenente sia alla Prefettura di Salerno-Procura della Repubblica presso il Tribunale di lagonegro che della Diocesi di Teggiano-Policastro facendo riferimento al Vescovo Mons. Antonio De Luca comprendendo 41 comuni della provincia di Salerno: Aquara, Atena Lucana, Bellosguardo, Buonabitacolo, Camerota, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelcivita, Celle di Bulgheria, Controne, Corleto Monforte, Ispani, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Ottati, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Postiglione, Roccagloriosa, Roscigno, Sala Consilina, San Giovanni a Piro, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Santa Marina, Sant’Angelo a Fasanella, Sant’Arsenio, Sanza, Sapri, Sassano, Serre, Sicignano degli Alburni, Teggiano, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella e Vibonati. Nobiltà) oltre che il Nobile Cav. De Lisa è dipendente di ruolo C.P.S. Infermiere dell’ASL Salerno al Presidio Ospedaliero Ospedale dell’Immacolata di Sapri con requisiti per mansioni superiori dal 2008 di Coordinatore Management nelle Organizzazioni Sanitarie di cui al corrente da tempo la Direzione Generale facendo recapitare alla Stessa in data 1 luglio 2015 la proposta passata al protocollo generale aziendale da parte del precedente Direttore Sanitario dott.ssa Maria Ruocco (idoneo in Direzione Sanitaria dopo partecipe a corsi formativi obbligatori aziendali anche come Referente del Governo delle Agende,delle Liste di Attesa,del Back-Office CUP-Ticket ed ALPI di cui nel tempo la visibilità c’è stata anche a livello di sito centrale aziendale con elogio scritto sia dal Responsabile CUP Aziendale che dal Referente Aziendale delle Liste di Attesa ed ALPI in qualità quest’ultima citata di erogatore monitoraggio presso il Presidio Ospedaliero di Sapri).

Inoltre evindenzia che è anche: Cavaliere ereditario del’Ordine di San Giorgio di Borgogna detto della Franca Contea già citato nello stemma familiare, Cavaliere al merito della Repubblica Italiana di cui l’onorificenza ricevuta presso la Prefettura di Salerno, Cavaliere dell’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede – Vaticano, Cavaliere Confraternita dei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani” con investitura presso il Duomo di Caserta vecchia nella Cattedrale di San Michele Arcangelo e Presidente Sezione di Sanza Federazione di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di cui in possesso dal 4 novembre 2019 il Diploma di Fedeltà per alti meriti acquisiti nell’organizzazione e nell’assistenza onorando i Caduti in Guerra, la Giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate.

Infine dal Cav. N. H. don Attilio De Lisa (Padre di Rocco e Vincenzo) va un caloroso saluto e ringraziamento sia all’autore Conte Enzo Modulo Morosini che all’editore Barone Michele Biallo oltre sia la vicinanza alla Parola del Signore Gesù (Via,Verità e Vita) e della Madre Chiesa Cattolica che la stima alla Politica Italiana, alla Giustizia e alle Forze Armate.