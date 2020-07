Comune di Sanza-Prefettura di Salerno: Carlo Pisacane Patriota manifestazione 2 luglio, il Cav. N. H. Attilio De Lisa con onore alla commemorazione Spedizione dei Trecento

ASL Salerno – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro. Infatti come tutti gli anni quest’anno 2020 il Cav. N. H. Attilio De Lisa originario di San Rufo della Diocesi di Teggiano-Policastro Presidente Sezione Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Sanza Federazione di Salerno Piazza Aviere Angelo Ciorciari Sanza (SA) con un caloroso ringraziamento al socio onorario tesserato Sindaco Vittorio Esposito per l’invito ricevuto con numero di protocollo comunale,sarà presente alla commemorazione Spedizione dei Trecento insieme ad altri soci tesserati. Come da tradizione, a Sanza (SA) il 2 luglio, ricordiamo i valori e le gesta di uomini che credevano nel sogno di realizzare un Paese unito, una nuova Nazione.

Il sogno dell’Unità Nazionale. La tragica fine della Spedizione dei Trecento che prima sbarcarono a Sapri con fermata a Padula e la morte di Carlo Pisacane il 2 luglio 1857.

Le circostanze relative alle attuali disposizioni in merito all’emergenza Coronavirus Covid 19 ci costringono ad adottare le necessarie misure di contenimento e distanziamento, tuttavia, anche in maniera sobria, la comunità di Sanza, celebrerà l’anniversario con una cerimonia che si terrà giovedi 2 luglio alle ore 10.00 presso il Cippo sulla Statale 517 a ricordo di quella giornata, con la deposizione di una corona d’alloro alla presenza del parroco, don Giuseppe Spinelli, del comandante della stazione carabinieri di Sanza, Luogotenente Antonio Russo, con il comandante della stazione Carabinieri forestali di Sanza, Marco Mirra.

Ad intonare le note del silenzio con l’armonica sarà il signor Sabino Curcio. La comunità di Sanza è invitata a partecipare ricordando che è fatto obbligo dell’uso della mascherina.