Come preparare a regola d’arte l’insalata di pollo!

Ingredienti

400 g di fette di petto di pollo tagliate spesse

300 g di lattuga

2 pomodori maturi

1 gambo di sedano

50 g di olive nere snocciolate

100 g di maionese

1 cucchiaino di senape

2 cucchiaini di succo di limone

sale q.b.

Saporita, sfiziosa, estiva, l’insalata di pollo con maionese è un piatto perfetto da preparare per tantissime occasioni, che sia un pranzo o una gita fuori porta. Fra i suoi pregi, oltre alla sua bontà, c’è anche il fatto che è possibile prepararla con diversi ingredienti, e si può anche improvvisare con quello che si ha in frigo! Oggi vedremo tutti i consigli e qualche bella variazione sfiziosa per portare in tavola un piatto golosissimo. Vedrete, non esiste un motivo per non provare questa ricetta: mettiamoci subito al lavoro!

Come si fa l’insalata di pollo fredda: semplice e veloce!

Cominciamo dal pollo, che solitamente si usa grigliato, ma anche qui potete decidere voi per quanto riguarda la cottura, e andrà benissimo anche semplicemente cuocerlo in padella. Potete eseguire questa operazione anche senza condimento. una volta che la carne sarà cotta, lasciatela riposare e raffreddare. Nel frattempo cominciate a comporre l’insalata. Pulite il sedano e fatelo a fettine, dopodiché lavate l’insalata e i pomodori e tagliate questi ultimi a pezzetti. Unite il tutto in una insalatiera aggiungendo anche olive, succo di limone, olio, sale, pepe e un cucchiaino di senape. A questo punto è il momento del protagonista! Una volta che il pollo sarà raffreddato, tagliatelo a listarelle e aggiungetelo all’insalata. Concludete il piatto con la maionese, e buon appetito! Insalata di pollo e patate

Questa versione è perfetta servita tiepida. Per farla dovete far bollire le patate circa una quindicina di minuti in acqua salata e cuocere la carne in padella. A questo, in una ciotola, unite a del prezzemolo abbondante del succo di limone, olio, sale e pepe. Mescolate per bene e poi componete l’insalata con i pezzetti di patate, i pezzetti di pollo e la salsa!

Insalata di pollo arrosto

Questa è la ricetta perfetta per concludere gli avanzi di un buon pollo arrosto. Non ci vuole niente, dovete solo sfilacciarlo e unirlo a un po’ di sedano, foglie di insalata, pomodorini e una salsa che unisca il tutto. Avete mai assaggiato un piatto anti-spreco più buono?

Insalata di pollo e sedano

Sì, è vero, il sedano lo abbiamo usato già in diverse versioni, ma qui diventerà protagonista assoluto. Per fare questo piatto servono pollo, 2 coste di sedano, noci e condimenti. Una volta cotto il pollo e tagliato a listarelle, bisogna pulire il sedano togliendo i filamenti e tagliarlo a rondelle. Mescolate poi il tutto insieme alle noci, e aggiungete una citronette realizzata con olio, limone, sale e pepe. Et voilà, il piatto è pronto!