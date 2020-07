Clementino scalda i fan: ecco l’anteprima del video musicale girato a Positano con Gigi D’Alessio – VIDEO

Scalda i fan il rapper Clementino, il quale poco fa ha pubblicato sui propri profili social l’anteprima del video di “Como suena el Corazon”, cantata insieme a Gigi D’Alessio. Il video musicale, ricordiamo, è stato girato a Positano, proprio qualche settimana fa: noi di Positanonews documentammo la cosa, scambiando quattro chiacchiere col rapper di Cimitile.

Clementino è uno dei rapper più rappresentativi a livelli nazionale. Dopo aver vinto varie competizioni di freestyle tra il 2004 e il 2006, riuscì a firmare un contratto con l’etichetta discografica indipendente Lynx Records, pubblicando l’album di debutto Napolimanicomio nel 2006. Tre anni più tardi entrò nei Videomind, pubblicando nel 2011 I.E.N.A., e nel 2012 formò i Rapstar con Fabri Fibra, realizzando nel medesimo anno Non è gratis. Nel 2013 il rapper siglò un contratto con la major discografica Universal, pubblicando poco tempo dopo Mea culpa, che riscosse un discreto successo in madrepatria, arrivando in quarta posizione nella Classifica FIMI Album e venendo certificato disco d’oro.

Gigi D’Alessio nel corso della sua carriera ha venduto oltre 26 milioni di dischi e ottenuto 3 dischi di diamante e oltre 100 dischi di platino. Nel febbraio 2014 l’album “Ora” è stato classificato al primo posto nella classifica World Music Chart stilata dalla rivista statunitense Billboard.