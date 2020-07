Clementino e Gigi d’Alessio insieme a Positano, che fanno? Vietati gli spoiler , ma state aggiornati con Positanonews. Un pezzo alla volta vi parliamo dei due protagonisti della canzone napoletana in Campania che sono in Costiera amalfitana. Ieri beccato Clementino in anteprima poi stamattina Gigi mentre suonava alla Chiesa Nuova, ora Positanonews vi dice di più, i due hanno pranzato insieme.. cosa c’è dietro? Niente spoiler al momento, ma state aggiornati con Positanonews, tutti gli altri vengono dietro..: )