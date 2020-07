Circumvesuviana, capotreno chiede ad un passeggero di non fumare e indossare la mascherina, ma lui lo colpisce con una testata

Storie di ordinaria follia su un treno della Circumvesuviana in questa calda domenica estiva. Siamo alle 13.00 circa, sul treno che da Poggiomarino è diretto verso Napoli. Nei pressi di Portici, alla stazione Bellavista, il capotreno viene avvisato da alcuni turisti della presenza di un passeggero che non solo non indossava la mascherina di protezione, obbligatoria sui mezzi di trasporto, ma addirittura fumava tranquillamente. Il capotreno si è avvicinato al soggetto segnalato e gli ha chiesto di mostrare il biglietto, facendogli notare il mancato rispetto delle norme e chiedendogli di smettere di fumare ed indossare la mascherina. Per tutta risposta il passeggero ha colpito il lavoratore dell’Eav con una testata al volto. Per il capotreno è stato necessario rivolgersi alle cure dell’ospedale “Loreto Mare” dove i medici lo hanno sottoposto ad una TAC che fortunatamente non ha evidenziato lesioni e le sue condizioni cliniche non sono gravi.

Nel frattempo gli agenti di Polizia hanno fermato l’aggressore e lo hanno accompagnato in Commissariato. L’uomo, uno straniero, è risultato privo di documenti di riconoscimento.